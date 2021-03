Branca: “Per tornare nel calcio cerco un progetto stimolante. L’importante…”

L'ex direttore tecnico dell'Inter ha parlato dell'ipotesi di tornare a lavorare da dirigente

L'ex direttore tecnico dell'Inter, Marco Branca, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana e ha parlato della piazza di Firenze ma anche di un eventuale progetto per il futuro. «Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma stimolante. Per chi lavora nel calcio è meglio vivere una città passionale e polemica capace di entusiasmo o di critiche. Sono cose da metabolizzare», ha detto.