Branchini: “Calciatori già ricchi a 16 anni, si perde di vista il focus principale”

Così l'agente: "E' difficile spiegare a un ragazzo di 19-20 che non è un campione di continuare a coltivare sacrifici quando ha già milioni in banca"

Ospite di un evento in vista di Inghilterra-Italia, Giovanni Branchini, agente, ha parlato così dei giovani calciatori e del rapporto con i guadagni: "Il calcio negli ultimi 10-12 anni ha cambiato le sue cifre e ha vissuto un benessere incredibile. Questo comporta che un ragazzo di 16-17 anni che non ha giocato un minuto in Serie A possa ricevere grandi compensi, magari con la collaborazione della famiglia per cedere la procura a un gruppo piuttosto che a un altro. E poi gli sponsor...