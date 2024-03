Le parole dell'agente Fifa: "L'Inter vive una condizione particolare con una proprietà piena di problemi, lontana e sicuramente non invidiabile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Giovanni Branchini, agente Fifa, ha parlato così del momento societario dell'Inter: "Io quando ci sono i risultati riconosco sempre una maggiore valenza alla società, ma non per voler sminuire i lavori dei tecnici: è molto difficile trovare una squadra vincente se la società ha problematiche. L'Inter vive una condizione particolare con una proprietà piena di problemi, lontana e sicuramente non invidiabile, senza voler criticare: eppure la struttura della società fa un corpo unico con la squadra e vedi i risultati. Dietro la squadra che gioca meravigliosamente c'è sempre una grande società".