Branchini: “Inter, Lukaku forse non era così indispensabile. Dzeko sarebbe alla Juve se…”

Il noto agente Giovanni Branchini, a Sky Sport ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi e di Edin Dzeko

Il noto agente Giovanni Branchini, a Sky Sport ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi e di Edin Dzeko: “Forse all’origine c’è un’ipervalutazione di chi si ne è andato e non mi riferisco chiaramente a Conte. Forse non era così indispensabile ed eccezionale come era sembrato Lukaku, Se vediamo il suo rendimento ora e come sta giocando l’Inter, i risultati, probabilmente non era una sciagura averlo perduto. Bravi i dirigenti ad assicurarsi un giocatore di grande qualità come Dzeko. Se Ronaldo si fosse deciso a partire a luglio, per me Dzeko oggi giocherebbe alla Juve, oppure Giroud ecco, giocatori che danno garanzie. L’Inter ha fatto una campagna acquisti molto intelligente, Inzaghi valorizza i giocatori, l’Inter gioca molto bene. Domani il rischio è di essere molto favorita e a volte non aiuta”.