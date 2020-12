Branchini: “Ecco un acquisto che farà l’Inter. I nerazzurri si erano interessati pure a…”

Ai microfoni di TMW Radio, il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato a 360 gradi del prossimo mercato di gennaio. Ecco le sue previsioni sulle mosse dell’Inter:

ERIKSEN – “Posso dire che molte volte i calciatori non riescono a ripetere in ambienti o realtà diverse le prestazioni che hanno dato loro prestigio. Un po’ come trasportare le viti da un terreno all’altro: non è detto che l’uva venga della stessa qualità. Dispiace perché è stato un investimento importante, che si poteva pure aspettare sei mesi a fare, senza esborsi di cartellino, specie oggi che i club non hanno tante risorse da dedicare al mercato”.

TAGLIAFICO – “Quali italiane si sono interessate a lui? Inter e Napoli, poi c’erano interessi anche da squadre straniere. Però non si è concretizzato nulla e le cose rimangono così”.

VICE LUKAKU – “Se l’Inter prenderà un vice Lukaku? Sì, credo di sì. La Juve pure andrà su una punta in più”.

ICARDI – “Il mercato decide che resterà lì. Ho cercato di rispondere in modo gentile…”.

CONTE – “Non voglio fargli appunti, è sempre stato un tecnico caratteriale e molto presente. Dall’esterno, col beneficio d’inventario, sembra sempre una squadra che va in campo con una certa angoscia, non con la forza della serenità. Una tensione che non aiuta”.

(Fonte: TMW Radio)