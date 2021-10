Branchini: “Vlahovic? Futuro non scritto. Chi pensa a lui vuole vedere…”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito della situazione che riguarda l'attaccante della Fiorentina

Giovanni Branchini, ospite dell'evento della Gazzetta dello Sport a Trento, ha parlato anche della questione Vlahovic. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Vlahovic ora deve preoccuparsi di giocare bene con la Fiorentina: per me può riallacciare il dialogo con loro. Ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso, la sua prima: il sistema paga l'esigenza di nuovi idoli, ma bisogna lasciare il tempo ai ragazzi di confermarsi. Il futuro di Vlahovic non è scritto perché chi può pensarlo come un candidato, vuole vedere se quest'anno ribadisce le prestazioni dell'anno scorso. Quanto sta accadendo non è per danneggiare il club, c'è una certezza: Vlahovic non rinnovando guadagna molto meno e nessuno gli dà la certezza di guadagnarli in futuro. Vedremo, è un profilo che può diventare appetibile, ma è presto anche per dire che certamente non ci sarà un accordo con la Fiorentina".