Brasile-Argentina, Lautaro al fianco di Messi. Panchina per Correa e Dybala

Torna in campo l'albiceleste trascinata dai nerazzurri nell'ultima sfida contro il Venezuela qualche giorno fa

Torna in campo stanotte l'Argentina de due nerazzurri Lautaro Martinez e Joaquin Correa. L'abiceleste affronterà il Brasile in un duello dal tasso di romanticismo molto elevato. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La vittoria dell’Argentina in Venezuela di tre giorni fa ha avuto un forte sapore nerazzurro, con Lautaro Martinez che ha aperto le marcature nel recupero del primo tempo e il raddoppio del ‘Tucu’ Correa, entrato 10 minuti prima per Lo Celso. Poi il terzo gol argentino firmato dall’altro Correa, l’Angelito dell’Atletico, e il rigore venezuelano del 3-1 finale. All’80’ si è rivisto in nazionale anche Paulo Dybala, lasciato dolorosamente fuori dalla vittoriosa campagna in Copa America di quest’estate. Tanto Paulo come il ‘Tucu’ questa sera dovrebbero partire di nuovo in panchina, mentre è scontata la presenza di Lautaro al fianco di Messi".