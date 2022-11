EDICOLA / TS, Richarlison: la magia del Brasile. Cr7: lacrime e record

In prima pagina il quotidiano parla della vittoria della Seleçao con una doppietta del giocatore di Tottenham e della prima gara di Ronaldo in Qatar

Kean a centropagina e poi il Mondiale in Qatar. TuttoSport in prima pagina parla di Richarlison ("La magia del Brasile"), il bomber di Conte che firma una prodezza da copertina in rovesciata e con la sua doppietta ha steso la Serbia. Ronaldo ha segnato nella prima partita del Mondiale e si è commosso nel momento dell'inno. È il quinto mondiale in cui va a segno e ha superato anche un mito come Pelè. A fondo pagina intervista a Costacurta: "Pioli è l'erede di Ancelotti".