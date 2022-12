Qatar 2022, Brasile eliminato. Neymar: “La sconfitta più dura della mia carriera”

"Sono distrutto psicologicamente. Questa è sicuramente stata la sconfitta che mi ha fatto più male, che mi ha fatto rimanere paralizzato per 10 minuti e subito dopo sono caduto nel pianto senza sosta. Farà male per molto tempo, purtroppo". Lo scrive Neymar in un post su Instagram all'indomani della sconfitta con la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali di calcio. "Abbiamo lottato fino alla fine - prosegue - e di questo sono orgoglioso dei miei compagni perché non mancava l'impegno e la dedizione. Questo gruppo se lo meritava, lo meritavamo, il Brasile se lo meritava".