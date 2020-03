EDICOLA TS – Brava Inter! Accordo tra club e giocatori: taglio di circa 20 milioni in 2 mesi

“Brava Inter!”. Nel taglio alto, Tuttosport si concentra sull’accordo tra Inter e squadra: “Dopo la Juve, anche il club di Zhang trova l’accordo con i giocatori per ridurre gli ingaggi“. Per il quotidiano si tratta di un taglio di circa 20 milioni di euro in 2 mesi.

In prima pagina si parla anche di Ronaldo e Belotti: il primo ha donato 2 milioni di euro agli ospedali, il secondo è in prima linea con il fratello Manuel, cuoco per l’ospedale da campo degli Alpini alla Fiera di Bergamo.