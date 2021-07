Breda: “Nandez incognita come tutta l’Inter. Inzaghi cambia modulo? In realtà…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'allenatore Roberto Breda ha parlato così di Nandez e Inzaghi all'Inter

"Nandez da esterno è un'incognita, in realtà tutta l'Inter resta un'incognita. Ok che resta inalterato il modulo ma i principi sono diversi, sono diversi Conte e Inzaghi. Sono curioso di vedere cosa salterà fuori dall'Inter, comunque Nandez è un ottimo giocatore e darà sicuramente una mano. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto ma non sono più i favoriti, la squadra di Inzaghi sarà da vedere con tanta curiosità".

"Prima di passare in prima squadra, nella Primavera della Lazio giocava col 4-3-3. In prima squadra, però, è stato solo 3-5-2 o 3-5-1-1. Ora va in una squadra che ha vinto col 3-5-2, cambiare modulo è improbabile. A fine mercato, poi, tirerà le somme ma l'Inter l'ha scelto per come ha giocato fino ad adesso. Col lavoro si può cambiare modulo, ci vuole tempo. Però c'è da dire che nella storia recente dell'Inter hanno fatto bene solo Mourinho e Conte che sono sempre stati sopra le righe, è un banco di prova importante per Inzaghi".