Brehme: “All’Inter ho vissuto gli anni migliori della mia carriera”

Intervistato da World Football Index, Andrea Brehme ha confessato che i migliori anni della sua carriera sono stati quelli vissuti all'Inter

“La Serie A in quel periodo era come la Premier League di oggi. Tutti i migliori giocatori sono andati in Italia e l'atmosfera e le partite erano incredibili. Ho imparato molto da Trapattoni e credo che i quattro anni all'Inter siano stati i migliori di tutta la mia carriera".