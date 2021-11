Brehme: “Dissi subito sì all’Inter. Stavo per firmare con la Samp ma…”

Le parole dell’ex calciatore tedesco nell’intervista concessa ai microfoni di Radio nerazzurra sul suo passato a Milano

Andy Brehme, ex campione nerazzurro, ha riavvolto il nastro dei ricordi in una intervista concessa a Radio nerazzurra. Queste le sue parole: “Ho tanti bei ricordi dell’Inter. Quando sono arrivato subito abbiamo vinto lo scudetto dei record, questo è eccezionale per un giocatore. Ho detto subito si all’offerta dei nerazzurri, il campionato italiano era il migliore in quegli anni. Matthaus? Lothar mi chiese se avessi firmato per la Sampdoria e mi disse di aspettare. Due giorni dopo arrivò l’Inter a casa mia e firmai subito il contratto. Trapattoni? Un amico e un grandissimo allenatore, tra i migliori al mondo. Ha vinto ovunque. Se l’Inter mi chiamasse direi sempre di sì. Il Milan ora gioca un buon calcio, i nerazzurri hanno una buona squadra. Vedremo chi vincerà lo scudetto, sarà lotta tra tre squadre”.