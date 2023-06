Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Andreas Brehme, ex laterale dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sulla finale di Champions League

Temi Haaland? Riuscirà il trio di difesa nerazzurro a fermarlo?

“Non ho paura di lui, ma ovviamente ho molto rispetto per un giocatore eccezionale. I vari Darmian, Bastoni e Acerbi dovranno tenerlo d’occhio in ogni secondo della partita per contenerlo”.