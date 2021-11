Brehme: “Scudetto? Sarà lotta a tre. Se l’Inter mi chiamasse…”

Le parole dell'ex nerazzurro a proposito della lotta tricolore in serie a e di un eventuale ritorno a Milano

Andy Brehme, ex calciatore dell'Inter ospite di Radio Nerazzurra, ha parlato della lotta Scudetto e di un eventuale ritorno all'Inter: "Il Milan gioca veramente un buon calcio, è una squadra giovane. Anche l’Inter ha una buona squadra...vediamo chi vincerà lo scudetto. Secondo me sarà una lotta a tre: le due milanesi e il Napoli. Se l'Inter mi chiamasse per un ruolo in società? Eh... ci penserei, certo. Sempre, sempre".