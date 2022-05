Bremer, non solo Inter. In campo anche Milan e Juve: valutazione tra i 40 e i 50 milioni

Il difensore del Torino è in pole position per l'Inter, ma anche Milan e Juve sono interessate e potrebbe uscirne un'asta

"In casa Milan sta prendendo corpo una candidatura particolarmente di moda, quella del brasiliano Bremer, gioiello del Torino. Su di lui in questi mesi hanno puntato fiches importanti sia l’Inter che è pronta a dargli l’eredità di Bastoni, che la Juventus che sta cercando il successore di Chiellini. Ciò sta determinando un’asta, considerando che non mancano gli acquirenti anche in Premier. Il suo valore oscilla tra i 40 e i 50 milioni. La partita è in pieno corso, ma è chiaro che l’opzione rossonera può allettare il centrale che potrebbe anche acquisire la cittadinanza italiana", spiega La Gazzetta dello Sport.