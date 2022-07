Bremer in campo col Torino: il brasiliano schierato nella ripresa contro l’Eintracht

Il brasiliano in campo in attesa di novità dal mercato: il difensore classe 1997 resta un obiettivo dell'Inter

45 minuti in campo per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, obiettivo di mercato dell'Inter, è stato schierato nel secondo tempo in occasione della sfida amichevole tra il Torino di Ivan Juric e l'Eintracht Francoforte.