Bremer: “Ho parlato anche con altre società, la Juve era una scelta giusta”

"Ho parlato col mio procuratore, abbiamo parlato con diverse società. La Juventus è la squadra che mi ha colpito di più, giusto venire qua. So che i tifosi del Toro lo hanno presa male. Ma gli chiedo, se hanno figli e gli si prospetta di andare in una situazione migliore, cosa farebbero? Ho scelto questo, voglio vincere migliorare sempre, non c'è niente di male. Questo è il mio lavoro, non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, giusto venire qui, la mia famiglia qui sta bene".