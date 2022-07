EDICOLA CDS / Dybala-Roma a oltranza. Bremer, Juve tenta l’all-in: ma Inter in vantaggio

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al futuro di Paulo Dybala. Questo il titolo del quotidiano: "Dybala-Roma a oltranza. Pinto a Torino per chiudere tra pressioni e ritardi". In taglio alto si parla anche di Bremer: "La Juve tenta l'all-in, ma l'Inter ha ancora il vantaggio dell'accordo col difensore granata. Romani Marotta, che attende l'ok di Zhang jr, incontra il Torino per battere sul tempo la concorrenza della società bianconera".