Bremer, il gol all’Inter è l’11esimo in tre stagioni: più di tutti i difensori centrali

Il difensore seguito dai nerazzurri ha il vizietto di segnare e negli ultimi tre campionati nessuno nel suo ruolo ha segnato più di lui

Peccato che questa volta abbia colpito proprio l'Inter, il club che lo segue e che si dice sia pronto ad offrirgli un futuro nerazzurro. Bremer è il difensore del Torino che ha segnato la rete del vantaggio granata nella gara contro i nerazzurri e quello segnato questa sera è il suo 11esimo gol se si tengono in considerazione gli ultimi tre campionati di Serie A, dal 2019-2020 alla stagione in corso. Il calciatore ha segnato più di qualsiasi altro difensore centrale puro in questo periodo nel massimo campionato italiano, come spiega Opta.