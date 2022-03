EDICOLA / TS: Per Bremer test Dzeko e sirene inglesi. Piace all’Inter

La squadra nerazzurra si prepara ad affrontare la formazione di Juric nella quale milita il difensore inseguito anche in Premier

Piace in Italia ma anche in Premier League. Il Torino spera in un'asta per Bremer, intanto si prepara ad affrontare l'Inter in campionato. E il quotidiano TuttoSport titola così: "Verso Toro-Inter, per Bremer test Dzeko e sirene inglesi. Altra sfida al top per il brasiliano che piace a Inter, Milan, Juve e Napoli. Ma spuntano Liverpoool, City e Tottenham".