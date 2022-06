GdS – Inter, Bremer e Milenkovic insieme solo se partono sia Skriniar che de Vrij

Gleison Bremer e Nikola Milenkovic: sono loro i due difensori individuati dall'Inter per rinforzare la propria retroguardia. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un solo modo per vedere entrambi a Milano, ovvero la cessione sia di Skriniar che di de Vrij: "Bremer e Milenkovic, Milenkovic e Bremer: di qua non si esce. Potrebbero arrivare entrambi solo se l'Inter dovesse cedere due titolari".