Torino, Bremer non andrà allo scontro. L’Inter rimane in pole, ma c’è la coda

La strada è tracciata da mesi: Gleison Bremer lascerà il Torino durante questa sessione di mercato. Il difensore brasiliano, in ogni caso, non andrà allo scontro con il suo club, e attenderà di conoscere la sua prossima destinazione senza fare pressioni. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Le vacanze di Gleison si avvicinano alla conclusione. Da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi a Porto Alegre con l'aiuto di uno staff di preparatori, e per la fine di giugno può rientrare in Italia. Dove? Dipenderà da cosa accadrà sul mercato in questi giorni: l'Inter è in pole, ma per lui c'è la coda, richiesto anche da Milan, Napoli, Tottenham e Chelsea. «Sono molto contento di aver giocato con il Toro - ha sottolineato Bremer -, qui sono cresciuto molto. Amo Torino: sono molto riconoscente verso questo club e il presidente Cairo. Credo che questa estate lascerò il Toro, desidero la Champions: non so dove andrò, stiamo valutando diverse proposte». Il 4 luglio il Toro si radunerà al Filadelfia: se per quella data Bremer sarà ancora granata, ha intenzione di rispondere alla convocazione. Corretto fino in fondo con un club che lo adora come calciatore e lo stima come uomo".