Ceccarini: “Bremer, valutazione sopra i 30 milioni. Inter, Pinamonti la chiave”

Il difensore brasiliano del Torino è il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, pronti a sacrificare l'attaccante oggi all'Empoli

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale di mercato per tuttomercatoweb.com, ha parlato anche del principale obiettivo dell'Inter: "L'Inter sta facendo tutto il possibile per assicurarsi Bremer. La valutazione del centrale brasiliano del Torino ha superato i 30 milioni di euro ed è anche per questo che Marotta e Ausilio stanno pensando di inserire nell'operazione una contropartita tecnica. E il giocatore giusto potrebbe essere proprio Pinamonti, che ad Empoli ha trovato continuità. Tanto più che il Torino dovrà sostituire Belotti, che ha deciso di non rinnovare".