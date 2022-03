Bremer: “Sono pronto ad affrontare i più grandi attaccanti. Sogno la nazionale”

Il difensore del Torino ha ribadito di essere pronto per il grande salto: l'Inter continua a seguirlo con grande attenzione

Gleison Bremer, difensore del Torino, è ormai da tempo sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. Il ragazzo ha parlato del suo percorso di crescita e delle sue ambizioni nel corso di una intervista concessa ai canali ufficiali del club granata: "Il direttore sportivo Gianluca Petrachi mi voleva davvero. Mi ha detto che sarei cresciuto tanto, era il momento giusto e ho accettato. Mi avevano detto che l'Italia è la miglior palestra per un difensore, a distanza di tempo dico che aveva ragione. La Serie A è il top per un difensore. Mazzarri mi ha dato una grossa mano. Vuole la marcatura a uomo che in Brasile non esiste, mi diceva sempre che in area si deve marcare e bisogna mettersi bene con il corpo. E poi il suo collaboratore Claudio Nitti mi diceva che non giocavo il pallone velocemente. Mi ha fatto migliorare tanto e mi sono fermato spesso al Filadelfia per apprendere i segreti".