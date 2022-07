Bremer, Juve avanti ma Inter ancora in gioco. CorSera: “Alcuni spifferi raccontano che…”

"Ore caldissime sul fronte Bremer. L’Inter sta producendo il massimo sforzo, la Juventus cala invece una valanga di milioni dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al futuro di Gleison Bremer . Per il difensore del Torino si sta scatenando un'asta tra nerazzurri e bianconeri. L'Inter mette sul piatto 30 mln più bonus e il prestito di Casadei con un contratto pronto per Bremer di 5 anni a 3,4 mln a stagione. La Juventus, però, formalizzerà in mattinata l'offerta da 40 mln al Torino, considerando che nelle prossime ore sarà ufficializzato l'addio di De Ligt, con un incasso di 80 mln.

"Le cifre sul tavolo, è evidente, spingono inesorabilmente il 25enne difensore di Itapitanga verso la Juventus, ma gli spifferi granata post cena milanese parlano di un’Inter tutt’altro che fuori dai giochi. Probabile allora che Beppe Marotta abbia ancora qualche carta importante da giocare, sia con il Toro sia con il giocatore. Il «patto di ferro» che ha legato l’Inter e Gleison Bremer in questi ultimi mesi non è sicuramente più così esclusivo, il ragazzo darà comunque ai nerazzurri l’ultima parola per pareggiare, o quasi, l’assegno bianconero. Di sicuro, il discorso andrà chiuso in 24-48 ore. Marotta cerca il «miracolo» e spera che il difensore granata abbia anche dei «rimorsi» a vestire la maglia bianconera. Contemporaneamente il popolo nerazzurro, in caso di «sconfitta», conta almeno di evitare la cessione di Milan Skriniar, non sarà però facile, perché bisognerà comunque fare cassa in qualche modo da qui a fine mercato", commenta il Corriere della Sera.