Brereton: “Vidal grande giocatore e molto professionale. Sanchez? Vederlo…”

L'attaccante del Blackburn e della nazionale cilena ha elogiato i due giocatori nerazzurri

Ben Brereton è stata una delle buone notizie per il Cile in Coppa America. L'attaccante del Blackburn Rovers è stato protagonista di ottime prestazioni e ha segnato un gol nella vittoria per 1-0 contro la Bolivia. Tornato in Inghilterra, Brereton Díaz ha parlato con il sito ufficiale del suo club. Lì, ha elogiato Arturo Vidal e Alexis Sánchez.