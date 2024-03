Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Briaschi, agente ed ex calciatore di Juventus e Genoa, ha parlato così del momento dell'Inter: "I nerazzurri nell'ultimo periodo sono una squadra schiacciasassi. Certo il campionato è una cosa, le coppe un altro discorso. Ma se l'Inter è quella degli ultimi tempi, non dovrebbero esserci problemi, oltretutto l'Atletico è in leggera flessione. C'è che dice che questa Inter sia meglio di quella del Triplete: in effetti in campo fa quel che vuole e ha i giocatori giusti in tutti i ruoli. In più ha una compattezza notevole".