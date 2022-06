Brighi: “Bastoni? Si è imposto all’Inter, lo step successivo è la Premier”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Matteo Brighi, ex calciatore, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Alessandro Bastoni: "Il calcio è cambiato, negli ultimi anni c'è stata ritrosia sugli italiani ad andare all'estero. Bastoni si è imposto all'Inter, lo scalino successivo è misurarsi in Premier e con chi si gioca stabilmente le finali in Europa. E' una cosa naturale: gli italiani all'estero vanno seguiti e all'estero ce ne sono".