Brio: “Dybala? La Juve ha tutte le ragioni: sarebbe stato un contratto oneroso”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Sergio Brio, ex calciatore, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala: «Secondo me la società ha tutte le ragioni, anche se Dybala ha grandissime doti tecniche. Però il suo sarebbe stato un contratto oneroso, per un giocatore di 28 anni, che non ha reso come la Juve si aspettava, soprattutto come continuità».