Brio: “Inter costruita per vincere ma per lo scudetto tifo Atalanta perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sergio Brio ha parlato così della lotta scudetto tra Napoli, Inter, Milan e Atalanta

"Ci sono quattro squadre in corsa per lo scudetto. L'Inter è costruita per vincere, ha molta sostanza. Tifo Atalanta perchè sono amico di Gasp e gioca all'europea. Della Juve invece dico che farà di tutto per rientrare nelle prime quattro perchè se non ce la fa sarebbe un dramma. Da vedere cosa farà a gennaio. E' una squadra costruita male, con tanti doppioni e adesso c'è anche crisi. Ora parlare della Juve è come sparare sulla Croce Rossa. Ma la Juve sa rinascere".