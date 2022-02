Brncic: “Scudetto? Milan e Inter stanno facendo bene. Inzaghi dopo Conte…”

Le parole dell'ex calciatore: "Sono contento per il Milan. Nel primo tempo del derby ho visto l'Inter dominare"

Intervenuto ai microfoni de Il Posticipo, Dražen Brnčić, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Sono contento per il Milan. Nel primo tempo del derby ho visto l'Inter dominare. Temevo che l'assenza di Zlatan Ibrahimovic avrebbe pesato, ma i ragazzi sono stati bravissimi a ribaltare la partita. Milan e Inter stanno facendo bene. Simone Inzaghi ci ha messo del suo dopo Antonio Conte. Stefano Pioli ha costruito un gruppo tosto e difficile da battere con giocatori meno conosciuti. Il Milan può vincere con chiunque. Ibra trasmette grande fiducia ai compagni, quando c'è si sentono tutti più sicuri. Il Milan è giovane, penso al mio connazionale belga Alexis Saelemaekers: è diventato un giocatore importante".