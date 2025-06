"Gattuso in Nazionale? Spero possa portare le caratteristiche che ha sempre avuto in carriera: attaccamento alla maglia, voglia di giocare in Nazionale. Io sento tanti discorsi sul disinnamoramento della maglia azzurra... mi sembra assurdo".

Allegri-Milan

"Per me la persona giusta è Tare, Allegri di conseguenza è un tecnico il cui curriculum parla da sé. In questi anni si è parlato molto del suo modo di giocare ma le chiacchiere stanno a zero. Lui può rimettere a posto un ambiente che ha avuto tantissimi problemi. Modric? Se Tare lo ha preso è per un discorso tecnico ma anche per mettere una certa mentalità dentro lo spogliatoio. A me quando mi portò alla Lazio la prima cosa che mi chiese è di portare dentro la squadra la mentalità vincente che c'era al Milan".