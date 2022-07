Brocchi: “Con l’Inter storia complicata, ci lasciammo male. Ronaldo era magico”

Cristian Brocchi, ex centrocampista con un passato anche all'Inter, è stato intervistato da Calciatori Ignoranti: "Con l'Inter ci siamo lasciati male, una storia complicata. Ho sempre detto che la mia famiglia è interista, mio padre mi portava a vedere le partite. Feci un'intervista dove, sbagliando, dissi che odiavo un compagno di squadra che in Pinetina cambiò il mio nome con quello di un altro. Mi sentii tradito. I media riportarono che il mio era un odio verso il club, quando invece ho un enorme rispetto verso questa società e tantissimi amici interisti e in Curva Nord. Quando tornavo poi a San Siro con la maglia del Milan, ovviamente, l'accoglienza era figlia di quell'episodio. Quello che ho visto fare a Ronaldo il fenomeno, mai a nessun altro. Era qualcosa di magico e meraviglioso. Dal vivo, anche quando non stava bene o con qualche chilo in più, faceva delle cose inimmaginabili, impossibili per noi umani. Senza gli infortuni avrebbe fatto meglio di Messi e Cristiano Ronaldo".