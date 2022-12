Brozo-Lautaro ad Appiano tra una settimana. “Per il Napoli, Inzaghi ha un’idea”

"Non proprio la più semplice delle situazioni possibili per l’allenatore, considerato che l’impegno con il Napoli è fissato al 4 gennaio. Nella migliore delle ipotesi l’attaccante e il centrocampista arriveranno alla vigilia della supersfida contro Spalletti con soli quattro allenamenti nelle gambe. Entrambi, peraltro, reduci comunque da giornate di festeggiamenti. Logico pensare, dunque, che alla ripresa sia più facile vederli in panchina che tra i titolari. Così si spiega l’insistenza di Inzaghi sulla coppia Dzeko-Lukaku di due giorni fa", spiega La Gazzetta dello Sport, con Calhanoglu favorito su Brozovic per il posto in cabina di regia.