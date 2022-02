Inter, Brozovic pubblica un post su Instagram. L’appello di Mentana: “Brozo rinnova!”

La vicenda tiene i tifosi dell'Inter col fiato sospeso. Perché tutti sono consapevoli dell'importanza che Brozovic riveste nella squadra

La vicenda tiene i tifosi dell'Inter col fiato sospeso. Perché tutti, ma proprio tutti, sono consapevoli dell'importanza che Marcelo Brozovic riveste nei meccanismi nerazzurri, del passato, del presente e, possibilmente, del futuro. E così, è bastato un post qualunque pubblicato dal centrocampista croato su Instagram per scatenare l'ennesima folla social di sostenitori interisti, che lo hanno invitato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Tra loro, anche un tifoso celebre come Enrico Mentana, giornalista e direttore di TgLa7. Ecco la foto: