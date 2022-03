CorSera – Brozovic, assenza inaspettata: come cambia l’Inter. Il Torino…

Il centrocampista croato non ha recuperato dal problema accusato martedì in Champions league contro il Liverpool

Dopo il successo del Milan, l'Inter è chiamata a rispondere: i nerazzurri affrontano questa sera il Torino di Ivan Juric. Per l'occasione, oltre a de Vrij, mancherà anche Brozovic: un'assenza tanto importante quanto inaspettata, dal momento che il croato sembrava potesse recuperare. Un problema in più per Simone Inzaghi, come scrive il Corriere della Sera: "La trappola perfetta. Uscita dall’orbita Champions, l’Inter deve tornare a correre sul pianeta serie A. La trasferta di Torino è svincolo cruciale della stagione, non vincere significa aumentare il distacco dal Milan, che ha battuto 1-0 l’Empoli ed è ora salito a più 5, e lasciare spazio al recupero della Juventus indietro di soli 2 punti. Se davvero la vittoria di Anfield ha messo qualcosa di positivo nel motore nerazzurro lo si capirà stasera. Di certo ha lasciato strascichi pesanti per Simone Inzaghi, costretto a giocarsi un match vitale senza De Vrij e soprattutto Brozovic. Dell’olandese si sapeva, la defezione del croato, non convocato, è inaspettata. Sembrava recuperabile, non ce l’ha fatta a salire sul pullman. Ha provato ad allenarsi con il gruppo, sentiva dolore, è rientrato in spogliatoio. Da vedere se riuscirà a esserci per il match di sabato prossimo contro la Fiorentina. L’assenza stravolge l’assetto dell’Inter e aumenta i timori. Brozovic non c’era contro il Sassuolo, l’allenatore decise di abbassare Barella al suo posto: finì con una sconfitta dolorosa per morale e classifica. Stavolta il piano gara dovrebbe essere diverso, con uno tra Vecino (favorito) e Vidal davanti alla difesa, dove D’Ambrosio potrebbe sostituire De Vrij".