Biasin: “Brozovic preservato per la finalina? Faccio invasione come Cavallo Pazzo”

Il ct della Croazia, Dalic, alla fine della partita che ha visto eliminata in semifinale la sua Nazionale per mano dell'Argentina di Scaloni, ha rivelato di aver tolto Brozovicdal campo perché "ha sentito tirare un po' il muscolo". Ha anche aggiunto di averlo levato dal campo per poterlo preservare in vista della finale per il terzo e quarto posto.