Inter, Brozovic in bilico. TS: “L’entourage potrebbe aspettare il Tottenham”

Il centrocampista croato non ha ancora rinnovato il suo contratto con i nerazzurri in scadenza il 30 giugno 2022

Fabio Alampi

In casa Inter il caso più spinoso per quanto riguarda i rinnovi di contratto è quello riguardante Marcelo Brozovic: il centrocampista croato va in scadenza a giugno, e al momento non è ancora stato trovato un accordo. Attensione all'ipotesi Tottenham, come scrive Tuttosport:

"Lo sbarco di Conte a Londra può essere un fattore pure nella trattativa di rinnovo per Marcelo Brozovic, l'unico tra i big nerazzurri ancora in bilico, considerato che Ivan Perisic ha già comunicato al club la volontà di non prolungare il contratto in scadenza. Brozovic è stato architrave dell'Inter contiana ed è tra i pochi specialisti nel ruolo in Europa.

Per firmare vuole un ingaggio molto importante (tra i 6 e i 6.5 milioni più bonus) ma ora l'entourage del giocatore potrebbe anche decidere di mettersi in surplace in attesa di capire cosa può accadere al Tottenham. Perché è vero che Brozovic ha affari a Milano e all'Inter sta bene, però diventare una stella della Premier può rappresentare per lui un ulteriore upgrade in una carriera che finora ha avuto come punto più alto il secondo posto mondiale con la Croazia".