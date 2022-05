Serie A, Brozovic calciatore del mese di aprile: “Prototipo del playmaker moderno”

Il centrocampista croato dell'Inter riceverà il premio prima del calcio di inizio del match di venerdì contro l'Empoli

La Lega Serie A ha assegnato a Marcelo Brozovic il premio di miglior giocatore del mese di aprile. Il centrocampista croato riceverà il premio di EA SPORTS Player Of The Month nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì alle 18:45 a San Siro.