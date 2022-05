Brozovic centro gravità Inter. È il faro di Inzaghi, un dato sottolinea la sua importanza

Il centrocampista dell'Inter non ha un sostituto all'interno della rosa, quando è mancato la squadra ha raccolto due punti in 3 gare

"Tre partite saltate, due punti per l’Inter. Basterebbe questo breve segmento della stagione per spiegare l’importanza di Brozovic, che oggi riceverà il premio di miglior centrocampista del campionato. Il croato è il centro di gravità, la chiave di ogni situazione tattica, in fase di possesso come in fase di interdizione", riporta La Gazzetta dello Sport.