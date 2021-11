Brozovic compie 29 anni. Il messaggio dell’Inter: “Tanti auguri Marcelo!”

Buon compleanno al centrocampista croato, arrivato a Milano nel mercato di gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria

Tanti auguri Marcelo! Nato a Zagabria il 16 novembre 1992, il centrocampista nerazzurro oggi compie 29 anni e riceve i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi. In questa stagione Brozovic ha totalizzato 16 presenze tra Campionato e Champions League, segnando il suo primo gol nella competizione nell'ultimo match in casa dello Sheriff Tiraspol, al termine del quale è stato scelto come MVP della partita, ritirando il premio di miglior giocatore per la terza volta in questa edizione. Reduce dal successo in Nazionale contro la Russia che ha permesso alla Croazia di ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022, il numero 77 nerazzurro è arrivato all'Inter nel gennaio 2015 e oggi festeggia il suo settimo compleanno con la maglia nerazzurra.