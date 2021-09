Qatar 2022 – Brozovic regala 3 punti alla Croazia: Slovacchia ko. Calhanoglu trascina la Turchia

I due centrocampisti nerazzurri protagonisti con le rispettive nazionali

Quinta giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. La Croazia ottiene tre punti importanti in trasferta contro la Slovacchia grazie al gol di Brozovic (in campo 90 minuti) all'88esimo. Vince anche la Turchia contro Gibilterra trascinata da Calhanoglu (in campo 45 minuti) autore di un gol e un assist. Francia invece bloccata sull'1-1 contro l'Ucraina.