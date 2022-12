In Croazia – Brozovic non si è allenato con il resto dei compagni

Il ct Dalic ha confermato che il centrocampista era stato sostituito per aver sentito un dolore e oggi l'interista non si è allenato con il gruppo

Nell'ambiente nerazzurro c'era attesa per capire la situazione di Brozovic . Il centrocampista dell'Inter era stato sostituito a inizio secondo tempo nella semifinale contro l'Argentina. Sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni di salute dopo che il ct Dalic aveva detto che il giocatore aveva sentito tirare ed era stato richiamato in panchina per precauzione.

Ma oggi, scrivono in Croazia, che il calciatore interista non si è allenato con il resto dei compagni, probabilmente per precauzione. Non era neanche insieme al gruppo, formato da Modric, Perisic, Kovavic e Livakovic, che ha svolto una seduta rigenerante.