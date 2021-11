Brozovic, incontro Inter-entourage. Biasin: “Non si è parlato di cifre ma…”

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra l'entourage di Brozovic e l'Inter per parlare di rinnovo. Ecco cosa scrive Biasin

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra l'entourage di Brozovic e l'Inter per parlare di rinnovo. Ecco cosa scrive Fabrizio Biasin su Twitter:

"Nell'incontro di oggi tra dirigenti Inter ed entourage di Brozovic non si è parlato di cifre (né offerte del club, né richieste del giocatore). E' servito per presentarsi e confermare la volontà reciproca di andare avanti insieme. Non è molto, ma è decisamente meglio di niente".