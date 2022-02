Maifredi: “Inzaghi, errore su Barella-Brozovic. C’è chi può giocare al posto del croato”

A Skysport si è parlato dell'assenza del croato nella gara contro il Sassuolo e di come il tecnico nerazzurro ha cercato di sostituirlo

Gigi Maifredi, a Skysport, ha parlato dell'assenza di Brozovice di un errore in particolare fatto da Inzaghi nella gara tra Inter e Sassuolo. «Non puoi pensare - ha sottolineato l'ex giocatore ed ex allenatore - di mettere al suo posto Barella come alternativa. Perché Nicolò può fare tutto tranne il regista davanti alla difesa. Lui deve andare dove lo porta il cuore. Devono pensare ad un'altra persona come alternativa al croato. E penso che l'unico che possa sostituire davanti alla difesa Brozovic sia Vidal. Se il cileno si mette in testa di fare il regista davanti alla difesa può farlo perché ha capacità tecniche, intuizioni e tutto e lo può fare per poche gare. Credo che l'errore di Inzaghi sia stato proprio quello: togliere Barella, che è quello che dà ritmo e inserimenti, è stata secondo me una scelta inopportuna. In un campionato succede di fare degli errori e l'Inter per me resta comunque la favorita per lo scudetto».