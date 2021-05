Brozovic e Barella, che coppia! Il croato segna e fa ‘esplodere’ Milano

Ieri la simpatica esultanza dopo il gol siglato dal centrocampista dell'Inter alla Roma, oggi l'evoluzione sui social

Ieri dopo il gol siglato alla Roma, il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha coinvolto l'amico Barella in una particolare esultanza. Il croato si è da poco fatto tatuare sul collo una bomba e ne ha simulato il lancio in campo. I due nerazzurri si sono tappati le orecchie per lo scoppio della bomba e l'esultanza è diventato subito virale. Oggi l'evoluzione: Brozovic ha postato sui social l'immagine insieme a Barella mentre fanno 'esplodere' Milano