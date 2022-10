Brozovic va di fretta, in panchina a Monaco? Ma con questo Calhanoglu Inzaghi potrebbe…

Non solo Lukaku, l'Inter attende anche il rientro di un altro giocatore chiave per Inzaghi: Marcelo Brozovic. Il croato sta lavorando per essere presto a disposizione.

"Brozovic potrebbe recuperare con calma dall’infortunio, ma invece sta andando di fretta: potrebbe essere in panchina già a Monaco per poi tornare alla normalità contro la Juve. Prima di quella sfida, però, per l’Inter c’è un trio di incroci delicati: Fiorentina-Viktoria Plzen-Sampdoria, da qui passa la qualificazione in Champions e la risalita in campionato. Brozo resta comunque il tenutario delle chiavi del gioco e il titolare designato ma, se Calha continuasse su questi livelli, perché non pensare a un temporaneo ribaltone? In fondo, dopo quello storico spostamento, Pirlo non ha mai abbandonato il suo regno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.