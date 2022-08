Brozovic in dubbio per Lecce? TS: “Marcelo giocherà solo in un caso. E Asllani…”

Marcelo Brozovic resta in dubbio per la sfida contro il Lecce di sabato. Inzaghi non è intenzionato a rischiare il croato

Marcelo Brozovic resta in dubbio per la sfida contro il Lecce di sabato. Inzaghi non è intenzionato a rischiare il croato, tenuto conto del problema al polpaccio che terrà fuori Marcelo dall'amichevole contro il Sant'Angelo di oggi alla Pinetina: "Le condizioni dell’atleta verranno valutate nei prossimi giorni e poi Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per il Via del Mare. Vista l’importanza del calciatore, le successive partite da disputare e l’incidenza delle stesse (a fine mese c’è Lazio-Inter, il 3 settembre il derby contro il Milan) non verrà rischiato assolutamente nulla. Brozovic giocherà solo se dovesse stare bene. Altrimenti al suo posto, ecco Asllani. Di fatto potrebbe essere riproposta la stessa formazione di Pescara (quella sconfitta 4-2 dal Villarreal). A sinistra potrebbe forse esserci il punto di domanda su Gosens , ma il tedesco, migliore in campo dei nerazzurri all’Adriatico, ha solo bisogno di mettere minuti nelle gambe", spiega Tuttosport.