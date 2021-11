Brozovic ringrazia tutti per gli auguri e poi spara: “Mi sento un anno più giovane”

Immancabile l'ironia del croato, anche nel giorno del suo compleanno non si è smentito e ha ringraziato i follower così

Come al solito, perché senza ironia non sarebbe lui. Marcelo Brozovic, idolo delle masse interiste, per forza in campo e carattere particolarissimo, ha compiuto 29 anni. Per lui festa in famiglia a tema Inter e tanti auguri da parte di club, amici e follower. In un post, a fine serata, ha ringraziato tutti per gli auguri e battuta immancabile: "Grazie a tutti per gli auguri, ma mi sento un anno più giovane".